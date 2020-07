I prestiti del Recovery Fund sono privilegiati (come il MES) (Di mercoledì 29 luglio 2020) I prestiti del Recovery Fund sono privilegiati, cioè andranno ripagati con precedenza rispetto agli altri creditori dell’Italia. Nella sua audizione su Pnr e scostamento alle commissioni Bilancio di Camera e Senato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha spiegato il menu pensato dal governo per la manovra estiva da 25 miliardi (32 di saldo netto da finanziare). E ha fissato per settembre, con la Nadef, l’appuntamento con la «strategia di rientro dall’elevato debito pubblico» che il governo costruirà su due direttrici: una «crescita economica assai più elevata che in passato», trainata anche da riforme e investimenti finanziati dagli aiuti Ue, e saldi di bilancio «adeguati e ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : ***** *ATTENZIONE* ***** Il ministro gualtieri in audizione rivela che i prestiti del Recovery Fund avranno caratt… - borghi_claudio : La novità sulla seniority di Recovery Fund (e anche del SURE!!!) è informazione gravissima e non è affatto 'cosa sc… - borghi_claudio : Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non… - ilNonnoSimpson : RT @borghi_claudio: Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non ave… - Stefyndq : RT @borghi_claudio: Se aveste dei dubbi: ecco i documenti ufficiali che specificano come i prestiti dei fondi europei prima del MES non ave… -

Ultime Notizie dalla rete : prestiti del Kodak si trasforma in azienda farmaceutica con prestiti del governo Usa Il Sole 24 ORE Molteno: Carlo Cottarelli interviene sul Recovery Fund. ''Occorrono investimenti''

I peccati capitali dell'economia italiana. Erano il tema dell'ultimo volume scritto dall'economista Carlo Cottarelli, presentato due anni fa a Molteno (https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=111 ...

Riforme, Conte: «Piano entro metà ottobre, agosto al lavoro». La task force comincia da digitale e infrastrutture

ROMA Cominciata con oltre un’ora di ritardo a causa del dibattito in Senato sullo stato di emergenza ... alle riforme indispensabili per ottenere i sussidi a fondo perduto e i prestiti da parte ...

I peccati capitali dell'economia italiana. Erano il tema dell'ultimo volume scritto dall'economista Carlo Cottarelli, presentato due anni fa a Molteno (https://www.casateonline.it/articolo.php?idd=111 ...ROMA Cominciata con oltre un’ora di ritardo a causa del dibattito in Senato sullo stato di emergenza ... alle riforme indispensabili per ottenere i sussidi a fondo perduto e i prestiti da parte ...