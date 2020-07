I pessimisti rischiano di morire prima. Lo studio (Di mercoledì 29 luglio 2020) I pessimisti rischiano di morire due anni prima della media di aspettativa di vita, secondo i rilevamenti di una ricerca australiana. Viceversa gli ottimisti, o quanti hanno una visione neutra delle cose, non presentano un'associazione riscontrabile – né in positivo né in negativo – con diverse cause di morte, tale da attendersi una maggiore longevità. Diversi studi hanno focalizzato l'oggetto di quanto possa incidere l'umore e la visione del mondo pessimista/ottimista sulla salute. I ricercatori australiani del Berghofer Medical Research Institute di Brisbane hanno utilizzato un metodo diverso misurando su due scale separate i punteggi per il pessimismo e l'ottimismo. Per farlo viene utilizzato il Life Orientation Test che determina uno score dei tratti ... Leggi su gqitalia

