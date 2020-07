I nuovi eroi anti-Covid di Donald Trump: chi sono Stella Immanuel e i complottisti con il camice bianco (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (29 luglio)La dottoressa pediatrica Stella Immanuel è diventata (scusate il gioco di parole) la nuova Stella del complottismo internazionale sulla Covid-19. In un recente video, condiviso anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha affermato di avere la cura contro il Sars-cov2. Non era da sola, il suo intervento si è svolto durante una conferenza stampa tenutasi il 27 luglio 2020 insieme a un gruppo di persone chiamato American Frontline Doctors che in camice bianco hanno diffuso diverse teorie di complotto sulla pandemia. La conferenza stampa con la Dr. Stella Immanuel e i camici bianchi complottisti. Il parlare di fronte alle telecamere e ... Leggi su open.online

Facile ripensare agli abiti magnifici di Gwynet Paltrow in “Emma”, la pellicola che nel 1996 aveva fatto sognare le donne di ogni età, non solo per il copione, ma anche in quanto a look. La mente vola ...

CAGLIARI. In auto con 93 dosi di eroina e 79 di cocaina tenta la fuga dai poliziotti ma viene raggiunto e arrestato. Protagonista un 48enne siracusano che girava nel quartiere di San Michele con la ...

