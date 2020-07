I molto pessimisti muoiono prima (lo dice la scienza) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le persone fortemente pessimiste riguardo al futuro sono a più alto rischio di morire prima di chi non lo è. Uno studio condotto in Australia dal Queensland Institute of Medical Research, basato su questionari raccolti negli anni 1990 da quasi 3000 partecipanti sopra i 50 anni, indica che i più pessimisti, il 9% del totale, avevano in media la probabilità di morire due anni prima dei non pessimisti, specie a causa di malattie cardiovascolari, mentre la depressione non sembra essere un fattore nel legame tra pessimismo e mortalità.“Vi sono indicazioni che gli atteggiamenti ottimisti o pessimisti possono avere effetto sul cervello, sulla biochimica e sull’infiammazione del sistema sanguigno, e possibilmente sulle pareti arteriose”, scrive il ... Leggi su huffingtonpost

Il_Paradroide : RT @HuffPostItalia: I molto pessimisti muoiono prima (lo dice la scienza) - HuffPostItalia : I molto pessimisti muoiono prima (lo dice la scienza) - antonioghironi : @MarcoZH10 Siamo molto pessimisti... - _Karashi_san : @steve__drake abbiamo molto controllo sui farmaci (lotti difettosi, componenti non a norma di legge etc), quindi se… - battitomilan7 : RT @Milanista1002: @battitomilan7 @tcarapezza Esatto. Io porto sempre con me i consigli di mio nonno: evita negativi e pessimisti perché tr… -

Ultime Notizie dalla rete : molto pessimisti I molto pessimisti muoiono prima (lo dice la scienza) L'HuffPost Gasperini pessimista: "Ilicic a Lisbona? Sempre più difficile"

Sulla vittoria ottenuta contro il Parma Gasperini ha dichiarato: “Ci capita spesso di partire piano ma oggi abbiamo fatto tanti errori, in attacco non riuscivamo mai a essere pericolosi. Credo sia sta ...

Giorgia Meloni: “Dal governo deriva liberticida. Fuggiranno turisti e investitori”

ROMA. «Abbiamo scritto un documento ufficiale del centrodestra con la firma mia, di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in cui vengono sintetizzate le nostre proposte, le abbiamo messe nero su bianco.

Sulla vittoria ottenuta contro il Parma Gasperini ha dichiarato: “Ci capita spesso di partire piano ma oggi abbiamo fatto tanti errori, in attacco non riuscivamo mai a essere pericolosi. Credo sia sta ...ROMA. «Abbiamo scritto un documento ufficiale del centrodestra con la firma mia, di Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in cui vengono sintetizzate le nostre proposte, le abbiamo messe nero su bianco.