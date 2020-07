I medici: “una normale infezione” Muore a 10 giorni dalla nascita (Di mercoledì 29 luglio 2020) A Taranto i genitori di una bambina deceduta dopo soli dieci giorni di vita, vogliono sapere cosa sia successo. Nove avvisi di garanzia. Un dolore straziante, neanche il tempo di assaporare la gioia per la nascita della loro bambina, che una ‘fatalità’ o una negligenza medica – saranno i pm a stabilirlo – hanno fatto chiudere per sempre gli occhi ad una creatura nata solo 10 giorni prima. Due giovani genitori tarantini si sono rivolti alla magistratura. Sono nove i medici, quasi tutti dei reparti di ginecologia e neonatologia del Santissima Annunziata e un’ostetrica ad aver ricevuto l’avviso di garanzia dal pubblico ministero Remo Epifani, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Domani l’autopsia sul corpo della piccola, morta appena dieci ... Leggi su chenews

