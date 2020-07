“I lavaggi del cervello e quei weekend nel castello incantato, ma delle orge ho solo sentito parlare”: testimone racconta a TPI la (presunta) psicosetta di Novara (Di mercoledì 29 luglio 2020) lavaggi del cervello nella presunta psicosetta di Novara: il racconto K. ha 34 anni, ne sono passati cinque da quando è entrata per la prima volta nella palestra “Magica” di Milano, convinta dal suo capo a frequentare un corso di “spada celtica”. Era il 2015, l’uomo diceva di volerla aiutare perché stava attraversando un periodo difficile. “Avevo perso tutto“, racconta K. a TPI. Il ragazzo, gli amici, la fiducia in se stessa. Così, a 29 anni, ha varcato la soglia della palestra, dove all’inizio tutto sembrava tranquillo. Ha fatto un colloquio con un uomo di cui non ha mai scoperto il vero nome. Si faceva chiamare “Ben Gabalach”, uno pseudonimo di ispirazione celtica, o “Messere”. Secondo K., il ... Leggi su tpi

zazoomblog : “I lavaggi del cervello e quei weekend nel castello incantato ma delle orge ho solo sentito parlare”: testimone rac… - darpuc72 : RT @Ologramma1: 'Abbiamo il dovere di accoglierli tutti' Perchè? 'Perchè l'occidente ha schiavizzato il loro continente e rubato le loro ri… - Z3r0Rules : RT @Ologramma1: 'Abbiamo il dovere di accoglierli tutti' Perchè? 'Perchè l'occidente ha schiavizzato il loro continente e rubato le loro ri… - Ologramma1 : 'Abbiamo il dovere di accoglierli tutti' Perchè? 'Perchè l'occidente ha schiavizzato il loro continente e rubato le… - HisenseItalia : A dispetto del design caratterizzato dalle linee compatte, con i nostri prodotti puoi lavare fino a 7kg di bucato i… -

Ultime Notizie dalla rete : lavaggi del Servizio di lavaggio strade, piazze e scalinate del centro cittadino Le foto Termoli Online Come funziona il sistema robotico che controllerà l’integrità del nuovo ponte di Genova

GENOVA – Il nuovo ponte autostradale di Genova, quello sorto al posto del Morandi, avrà un sistema di sicurezza estremamente avanzato. Merito di dispositivi robotici che controlleranno costantemente l ...

Pronti i mega-robot per la sicurezza del nuovo Ponte di Genova

Una peculiarità del robot è il suo uso sostenibile della risorsa idrica. L'acqua utilizzata per i lavaggi delle strutture proviene dalle piogge e da altra acqua di condensazione raccolta ...

GENOVA – Il nuovo ponte autostradale di Genova, quello sorto al posto del Morandi, avrà un sistema di sicurezza estremamente avanzato. Merito di dispositivi robotici che controlleranno costantemente l ...Una peculiarità del robot è il suo uso sostenibile della risorsa idrica. L'acqua utilizzata per i lavaggi delle strutture proviene dalle piogge e da altra acqua di condensazione raccolta ...