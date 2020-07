I clienti del ristorante nella penisola di Sorrento positivi al Coronavirus avevano fornito nomi falsi (Di mercoledì 29 luglio 2020) «Nel ristorante frequentato dai tre ragazzi romani in penisola, abbiamo verificato una cosa incredibile: nel tentativo di individuare alcuni clienti ci siamo accorti che avevano fornito dati falsi. Siamo veramente alla stupidità assoluta. Se si chiedono le generalità è perché in caso di pericolo l’autorità sanitaria può avvisarti»: Vincenzo De Luca ha raccontato ieri durante un’iniziativa del movimento “Campania Libera – De Luca presidente” a Casoria (Napoli) che alcuni clienti hanno fornito false generalità ai ristoratori. La storia va a intrecciarsi con un’altra che riguarda un contagiato in Serbia: “Se andiamo in un ristorante e ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : clienti del Antonio Ferruzzi, callista di rango per i clienti del Kursaal Corriere Romagna News BORSA MILANO parte piatta, male Saipem su semestre, giù Tenaris, balza Ima

Lo spread del rendimento fra titoli di Stato decennali ... pandemia e dallo slittamento di alcune attività concordato con i clienti. . Secondo il broker Fidentiis, "la notizia è negativa per ...

Bce: si riorganizza per rafforzare la supervisione bancaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 lug - La Bce ha annunciato alcune modifiche alla propria organizzazione con l'obiettivo di rafforzare la supervisione bancaria. Nel dettaglio, saranno creat ...

