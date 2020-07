I carabinieri della caserma Levante di Piacenza e la pista dei legami con la ’ndrangheta (Di mercoledì 29 luglio 2020) «Ci sono i calabresi. I pezzi grossi»: Repubblica scrive oggi che un filone dell’inchiesta sui carabinieri della caserma Levante di Piacenza è finito, per competenza, alla direzione distrettuale antimafia di Milano. Agli atti c’è un’informativa della Guardia di Finanza che ricostruisce i traffici tra Giuseppe Montella e un fornitore di droga. E il deposito di Gaggiano nell’hinterland milanese dove il carabiniere, secondo l’accusa, andava a ritirare personalmente la droga. I carabinieri della caserma Levante di Piacenza e la pista dei legami con la ’ndrangheta Il quotidiano spiega che secondo gli ... Leggi su nextquotidiano

