I 1000 giorni di Osman Kavala nelle carceri turche (Di mercoledì 29 luglio 2020) In occasione dei 1000 giorni dall'arresto del difensore dei diritti umani turco Osman Kavala, detenuto per accuse fabbricate dal 1° novembre 2017 nella prigione di massima sicurezza di Silivri, la campagna globale “Free Osman Kavala” ha rilanciato le iniziative per mobilitare le opinione pubbliche e le istituzioni nazionali e internazionali. Nato a Parigi nel 1957, Kavala è il co-fondatore di Iletisim Yayinlari, una delle più grandi case editrici turche e presiede l'istituto Anadolu Kültür, (...) - Mondo / Diritti Umani, Carcere, Repressione, Leggi su feedproxy.google

amnestyitalia : Turchia, #OsmanKavala da 1000 giorni dietro le sbarre

