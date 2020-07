I 1000 giorni di Osman Kavala nelle carceri turche (Di mercoledì 29 luglio 2020) In occasione dei 1000 giorni dall'arresto del difensore dei diritti umani turco Osman Kavala, detenuto per accuse fabbricate dal 1° novembre 2017 nella prigione di massima sicurezza di Silivri, la campagna globale “Free Osman Kavala” ha rilanciato le iniziative per mobilitare le opinione pubbliche e le istituzioni nazionali e internazionali. Nato a Parigi nel 1957, Kavala è il co-fondatore di Iletisim Yayinlari, una delle più grandi case editrici turche e presiede l'istituto Anadolu Kültür, (...) - Mondo / Diritti Umani, Carcere, Repressione, Leggi su feedproxy.google

Tennis: pubblicata l’entry list del Masters 1000 di Cincinnati. Assenti per scelta Wawrinka e Monfils, c’è Berrettini

Nella notte italiana tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio è stata pubblicata l’entry list del Masters 1000 di Cincinnati ... che ospiteranno pochi giorni più tardi anche gli Us Open. Arrivano già due ...

