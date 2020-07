Hulk e l’addio alla Cina: “Dove andrò? Ho tante offerte. Sto parlando con Dio per scegliere quella giusta…” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Lo aveva detto in passato e lo ribadisce anche ora: Hulk dirà addio alla Cina e allo Shanghai SIPG alla fine del suo contratto nel mese di dicembre. Il suo futuro, però, resta ancora un rebus come lui stesso ha confermato nel corso di un'intervista concessa a Lance.Hulk: "tante offerte. Parlo con Dio per decidere al meglio"caption id="attachment 992061" align="alignnone" width="727" Hulk (getty images)/caption"Ho offerte un po' dapperttutto. Dal Brasile all'Europa. Mi chiamano dal Portogallo, dall'Italia, dalla Turchia. Anche una dalla Cina", ha ammesso Hulk. "Ogni giorno ne arriva una nuova. Grazie a Dio ho un nome ancora importante nel ... Leggi su itasportpress

