Hong Kong, l’allarme: “Ospedali a rischio collasso”. In Usa altri 1500 morti, oltre mille contagi al giorno in Giappone (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’ondata di nuovi casi “potrebbe portare a un collasso del nostro sistema ospedaliero e costare molto in termini di vite, soprattutto tra i più anziani”. La governatrice Carrie Lam lancia l’allarme sulla tenuta della sanità di Hong Kong, che è “sull’orlo di un focolaio di comunità su larga scala”. L’ex protettorato britannico che ha affrontato bene la pandemia nelle battute iniziali, continua a registrare più di cento infezioni al giorno, quando meno di un mese fa la media giornaliera era sotto la decina. Oggi sono entrate in vigore le nuove regole anti pandemia, tra cui l’uso delle mascherine obbligatorio e la chiusura dei ristoranti. Nelle Americhe, da settimane principali focolai mondiali, gli Stati Uniti – primo Paese al mondo per numero ... Leggi su ilfattoquotidiano

TgLa7 : Coronavirus, Hong Kong ordina mascherine obbligatorie: 'la situazione epidemica è straordinariamente grave' - repubblica : Coronavirus nel mondo, Lam: 'A Hong Kong ospedali al collasso'. Usa, 1.600 morti in 24 ore [aggiornamento delle 10:… - repubblica : Coronavirus nel mondo, Lam: 'A Hong Kong ospedali al collasso'. Usa, 1.600 morti in 24 ore [aggiornamento delle 09:… - TommyBrain : DA HONG KONG: LE MASCHERINE VANNO RAGIONATE. Di Paolo Barnard e Nicolas Micheletti.' - IacobellisT : DA HONG KONG: LE MASCHERINE VANNO RAGIONATE. Di Paolo Barnard e Nicolas Micheletti.' -