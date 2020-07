HBO lavora ad una serie sulla ricerca del vaccino per il Coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Adam McKay Uno degli aspetti fondamentali del Coronavirus sta per essere raccontato in una serie tv. L’emittente televisiva statunitense HBO, infatti, sta lavorando ad una miniserie che dovrebbe raccontare tutte le fasi della ricerca del vaccino per il Covid-19. A riportare la notizia è Deadline. La serie dovrebbe basarsi sul libro The First Shot – che non ha ancora visto la luce – scritto dal giornalista Brendan Borrell. La corsa spasmodica nel tentativo di identificare un ‘antidoto’ che possa sconfiggere una pandemia che ha colpito il mondo, le storie degli scienziati e di tutte le persone coinvolte in maniera diversa; le sfide che hanno riguardato e che riguarderanno ancora la politica,; così come i problemi legati alla ... Leggi su davidemaggio

