Harry e Meghan: 5 anticipazioni shock della biografia bomba (Di mercoledì 29 luglio 2020) Arriverà l’11 agosto nelle librerie britanniche “Finding Freedom”, la biografia di due reporter reali sui retroscena della “Megxit”, l’uscita dalla Royal Family di Harry e Meghan. Il “Times & The Sunday Times” sta pubblicando alcuni estratti a puntate. Ecco cinque rivelazioni. Arriva nelle librerie britanniche l’11 agosto la biografia “Finding Freedom”, firmata dai reporter reali Carolyn Durand e Omid Scobie destinata – dicono a corte – a farArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

IOdonna : A Londra Meghan Markle chiamava i paparazzi per farsi fotografare (non conosceva ancora Harry) - sironidepalma : Harry e Meghan: mai più nella Royal Family - harpercollinsIT : ??? 'Il libro su Harry e Meghan di @scobie e @CarolynDurand', scrive il @Corriere, 'farà tremare la Corona britannic… - FilippoCarmigna : La storia del primo 'Ti amo' di Harry e Meghan, vuoi sapere com'è andata veramente? - zazoomblog : Meghan e Harry e la causa per “attentato alla vita privata” del piccolo Archie (che non è mai uscito di casa) -… -