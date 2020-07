Hakimi guarda Inter-Napoli dal divano di casa: il terzino ha già il nerazzurro addosso [FOTO] (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’Inter ha battuto 2-0 il Napoli con i gol di D’Ambrosio e Lautaro Martinez. San Siro era deserto, ma i nerazzurri hanno avuto comunque un tifoso speciale. Seduto comodamente sul divano di casa, Achraf Hakimi ha tifato per i futuri compagni di squadra. In attesa di trasferirsi all’Inter, l’esterno in arrivo dal Borussia Dortmund si è messo davanti alla tv e ha portato fortuna ai nerazzurri. Per ora solo da fuori ma presto spera di fare lo stesso anche in campo. L'articolo Hakimi guarda Inter-Napoli dal divano di casa: il terzino ha già il nerazzurro addosso FOTO CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

L’Inter sta affrontando il Napoli a San Siro e conduce per 1-0 grazie alla rete di D’Ambrosio. Tra i tanti tifosi che stanno guardando la partita c’è anche il nuovo acquisto del club nerazzurro, Achra ...

