Haaland avverte il Bayern: “Voglio vincere la Bundesliga con il Dortmund” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gol a raffica e prestazioni da autentico campione. La carta d'identità di Erling Haaland recita 20 anni da poco compiuti, ma la maturità mostrata sul campo parla di un potenziale fuoriclasse destinato a riscrivere la storia. L'attaccante norvegese è passato a gennaio dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund senza smettere di segnare. Per il momento, il suo rendimento non è stato sufficiente per vincere il titolo con i gialloneri, ma Haaland non si nasconde e punta al bottino grosso.caption id="attachment 910215" align="alignnone" width="1024" foto twitter Borussia Dortmund/captionDESIDERIOHaaland, infatti, spiega apertamente quali sono i suoi progetti ai microfoni di Sport Bild: "Ho un contratto fino al 2024 e in ogni caso il mio grande obiettivo è vincere il ... Leggi su itasportpress

