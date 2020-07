Guardia Sanframondi, dopo le dimissioni di Panza arriva una buona notizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGuardia Sanframondi (Bn) – Nel giorno in cui il Sindaco Panza presenta la sua lettera di dimissioni dalla carica di Sindaco del Comune di Guardia Sanframondi, riceve una comunicazione della Regione Campania dell’accoglimento della Proposta Progettuale denominata “Il paesaggio culturale e antropico della Falanghina DOC come bene immateriale UNESCO”. Tale progetto, del valore di 200 mila euro, si propone di valorizzare le iniziative di studio, di didattica e di ricerca sulla eccezionalità del patrimonio culturale vitivinicolo dell’area della Campania interna che si dedica alla coltivazione della Falanghina (il Sannio Beneventano). La ricerca dovrà identificare il valore saliente delle Valli Telesina, Saticulana e ... Leggi su anteprima24

Un ricco cartellone per la XXVII edizione di Vinalia. In programma per l’attesa rassegna enogastronomica: visite alle cantine, show cooking, proposte di teatro e cinema, mostre d’arte e di fotografia, ...

