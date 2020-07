Guardia S., si dimette il sindaco Floriano Panza: “Lascio per candidarmi alle Regionali” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiGuardia Sanframondi – Il sindaco di Guardia Sanframondi Floriano Panza si è dimesso. In una lunga nota, che di seguito riportiamo integralmente, Panza ha spiegato che le dimissioni si sono rese necessarie per accettare la candidatura alle elezioni regionali a sostegno di Vincenzo De Luca. “Io sottoscritto Floriano Panza, con la presente rassegno e comunico le mie dimissioni dalla carica di sindaco di Guardia Sanframondi. Comunico altresì, ai miei Concittadini, che dal 19 agosto 2020 non sarò più sindaco a seguito di queste mie dimissioni. Per circa un mese e fino al 22 settembre 2020 verrà nominato un Commissario ... Leggi su anteprima24

GORGO AL MONTICANO - Sono state formalizzate nei giorni scorsi da Andrea Lucchese le dimissioni dalle cariche di vicesindaco e assessore del Comune di Gorgo al Monticano.

Il procuratore generale della Confederazione Michael Lauber si dimette. Lo ha annunciato in una presa di posizione pubblicata stamane dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC).

