Gravina sulla prossima Serie A: “difficile la ripartenza il 12 settembre. Ipotesi ottobre” (Di giovedì 30 luglio 2020) “A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali, poi il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento”. Sono le dichiarazioni del presidente della Figc Gabriele Gravina nel corso della serata per i festeggiamenti per la promozione del Benevento in Serie A. Poi sono arrivate altre importanti indicazioni. “Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. Ripartire il 19 settembre? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario”. I playoff? “A me piacerebbe, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo ... Leggi su calcioweb.eu

