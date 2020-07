Grave incidente sull’Aurelia, 17enne investita sulle strisce pedonali: denunciato il conducente dell’auto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un romano 45enne &eGrave; stato denunciato dalla Polizia di Stato in seguito al Grave incidente avvenuto nella tarda serata del 27 luglio, sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella, nel quale &eGrave; rimasta Gravemente ferita una 17enne di origine yemenita. Grave incidente sull’Aurelia a Santa Marinella: 17enne investita sulle strisce pedonali La ragazza stava attraversando sulle strisce pedonali, all’altezza del GiGi Bar, insieme ad un’amica, quando &eGrave; stata investita dal veicolo condotto dall’uomo che viaggiava, in compagnia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

chetempochefa : È passato un mese dal grave incidente di #AlexZanardi, continuiamo a fare tutti il tifo per lui ???? - CorriereCitta : Grave incidente sull’Aurelia, 17enne investita sulle strisce pedonali: denunciato il conducente dell’auto - AnnaLauraOrrico : Incidente mortale sulla 106, due le vittime. La 'strada della morte' continua a mietere morti. Due Regioni importan… - siracusaoggi : (Grave incidente stradale tra una Bmw ed una moto, interviene l'elisoccorso sulla Sp 19) - - sulsitodisimone : RT @primocanale: Cantieri autostrade, grave incidente sulla A7: traffico in tilt -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente Grave incidente a Noverasco, motociclista intubato e portato d'urgenza in ospedale MilanoToday.it Incidenti post lockdown, consigli su prevenzione e cura

E ancora, stando a un’indagine pubblicata su Times Record News, le lesioni e i dolori cronici più frequenti riguardano gli arti superiori come clavicola e spalla, accentuati dal prolungato isolamento ...

Sassari, incidente per Zoffili: lo scontro sulla "Camionale" mentre andava a Cagliari

Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze per Eugenio Zoffili. Il deputato lombardo, commissario della Lega in Sardegna, questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la "Ca ...

E ancora, stando a un’indagine pubblicata su Times Record News, le lesioni e i dolori cronici più frequenti riguardano gli arti superiori come clavicola e spalla, accentuati dal prolungato isolamento ...Disavventura per fortuna senza gravi conseguenze per Eugenio Zoffili. Il deputato lombardo, commissario della Lega in Sardegna, questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la "Ca ...