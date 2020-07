GRANDE FRATELLO VIP 5 a settembre: il promo è già in onda! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Era l’8 aprile 2020 quando, davanti a 4.544.000 telespettatori e il 23.17% di share, si è conclusa la quarta edizione del GRANDE FRATELLO Vip.Leggi anche: DAYDREAMER, anticipazioni puntata di giovedì 30 luglio 2020Il reality, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini (dopo che nelle tre precedenti aveva affiancato in veste proprio di opinionista la conduttrice Ilary Blasi) con opinionisti Pupo e Wanda Nara, ha visto trionfare la showgirl e modella Paola di Benedetto. Alcune settimane dopo, è stata non solo confermata l’edizione numero cinque del reality ambientato a Cinecittà, ma anche la conduzione. Sarà ancora una volta il direttore di “Chi” (Signorini) a presentare GRANDE FRATELLO Vip 5. In questi ultimi giorni, infatti, sui canali televisivi Mediaset ... Leggi su tvsoap

