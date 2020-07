Gp Silverstone, Vettel: "Pista splendida, ma occhio al vento" (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA - "La Pista è splendida, credo che tutti la amino" . Così Sebastian Vettel nella presentazione del GP di Gran Bretagna , in programma nel fine settimana a Silverstone. "Il circuito si trova in un ... Leggi su corrieredellosport

infoitsport : Gp Silverstone, Vettel: 'Pista splendida, ma occhio al vento' - infoitsport : F1, Vettel pessimista: A Silverstone, non sarà facile trovare il giusto bilanciamento della vettura - ansacalciosport : F1: Leclerc, a Silverstone per lavorare a testa bassa. Vettel: 'Meteo e temperature spesso imprevedibili' | #ANSA - infoitsport : Vettel: 'Amo Silverstone, occhio al vento per il bilanciamento' - infoitsport : Leclerc: 'Lavorare a testa bassa'. Vettel: 'Silverstone pista splendida' - Sportmediaset -