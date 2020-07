GP di Silverstone, anteprima ed orari tv (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il GP di Silverstone sarà il quarto appuntamento del mondiale di F1. Lewis Hamilton arriva da dominatore assoluto con ben 2 vittorie nelle prime 3 gare, seguito in classifica generale dal compagno Valtteri Bottas. Qui siamo nel giardino di casa dell’inglese della Mercedes, che detiene il record per il maggior numero di vittorie nel Gran Premio di Gran Bretagna, ben 6 in totale. Nell’era ibrida ha vinto 5 volte su 6 appuntamenti. La Racing Point sembrerebbe essere la seconda forza, essendo anche una copia esatta della Mercedes 2019 che dominò la gara dell’anno scorso. Red Bull e Ferrari potrebbero trovarsi in difficoltà, soprattutto per la poca potenza dei rispettivi motori. Il circuito Il tracciato di Silverstone, dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è ... Leggi su sport.periodicodaily

Mentre il Mondiale di F.1 torna ad accendere le sue insegne nel prossimo weekend a Silverstone per il primo di 6 round che da qui al 13 settembre avrà soltanto una pausa nel penultimo fine settimana d ...

