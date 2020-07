“Governo garante dell’ordine mondiale”, il video virale (di un anno fa) che inchioda Giannini (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Complottisti di tutto il mondo unitevi, a difesa del complotto. Stiamo scherzando? Non del tutto, almeno a sentire, o meglio risentire le parole di Massimo Giannini. “Una delle levi fondamentali che spinge questo governo a nascere, lo dobbiamo riconoscere, è la tutela e l’esigenza di preservare un ordine mondiale. Perché diciamolo chiaramente, un ordine mondiale esiste, c’è”. L’attuale direttore de La Stampa, se ne uscì così a In Onda, su La7, ad agosto 2019 (al tempo Giannini era direttore di Radio Capital). Il video è di un anno fa Su questo giornale avevamo puntualmente pubblicato il video in questione, che adesso però è diventato virale, o tornato ad esserlo che dir si ... Leggi su ilprimatonazionale

