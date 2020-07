Governo, è caos commissioni: la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura (Di mercoledì 29 luglio 2020) Da Senato e Camera ok a scostamento di bilancio ma è caos commissioni . Doppio ko sulle presidenze. Salvini: «Sono in frantumi». Gualtieri punta a una ripresa duratura, «atteso rimbalzo 15%» Leggi su corriere

forza_italia : • Scuola nel caos • Sbarchi fuori controllo • Clandestini in fuga • Maggioranza divisa su tutto LA VERA EMERGENZA… - Fontana3Lorenzo : 500 migranti in fuga... La scelta, drammatica, di non presidiare i confini sta generando rischi senza fine. Il gove… - Corriere : Caos commissioni: la maggioranza battuta su Giustizia e Agricoltura - Alessan67153720 : RT @forza_italia: • Scuola nel caos • Sbarchi fuori controllo • Clandestini in fuga • Maggioranza divisa su tutto LA VERA EMERGENZA È IL G… - Kitkot3 : RT @milapersiste: Conte spiega che prorogare lo #statodiemergenza non significa tornare al lockdown. Infatti l’abbiamo capito che serve sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo caos Pressing sul Mes e resistenze grilline. Nel governo è caos Il Manifesto Scostamento di Bilancio, sì del Senato ma è caos sulle commissioni

L’Aula del Senato autorizza lo scostamento di Bilancio da 25 miliardi di euro. Il terzo chiesto dal Governo dall’inizio dell’emergenza Covid. Nel tardo pomeriggio è arrivato il voto: l’opposizione si ...

Valentano, arrivano i migranti, e la Tuscia insorge

VALENTANO (Viterbo) – La decisione presa dal Viminale in queste ore di fare dell’ex convento dei frati minori di Valentano un centro per la quarantena dei migranti in arrivo in Italia e possibili Covi ...

L’Aula del Senato autorizza lo scostamento di Bilancio da 25 miliardi di euro. Il terzo chiesto dal Governo dall’inizio dell’emergenza Covid. Nel tardo pomeriggio è arrivato il voto: l’opposizione si ...VALENTANO (Viterbo) – La decisione presa dal Viminale in queste ore di fare dell’ex convento dei frati minori di Valentano un centro per la quarantena dei migranti in arrivo in Italia e possibili Covi ...