Google, Amazon, Facebook e Apple sono sotto esame al Congresso Usa (Di mercoledì 29 luglio 2020) (foto: Denis Charlet/Afp/Getty Images)Google, Amazon, Facebook e Apple si presenteranno il 29 luglio al Congresso degli Stati Uniti per rispondere delle accuse di aver attuato pratiche anti concorrenziali con lo scopo di ritagliarsi una posizione dominante nel mercato hi-tech a discapito di altre aziende concorrenti. L’audizione si terrà in video conferenza e verrà presieduta da 12 membri, guidati dal repubblicano David Cicilline, che faranno domande ai quattro ceo delle società cercando di capire se e in che modo hanno aggirato le norme di antitrust negli Stati Uniti. Sul sito del comitato giudiziario della Camera, sono disponibili già delle prime anticipazioni dei discorsi che terranno le aziende e da cui è possibile intuire le ... Leggi su wired

