Golf, Paratore riparte dall’Hero Open dopo la vittoria al British Masters: l’azzurro prova ad alzare l’asticella (Di mercoledì 29 luglio 2020) Renato Paratore, dopo il trionfo nel Betfred British Masters, torna subito in campo nell’Hero Open, dove sarà uno dei protagonisti più attesi e sicuramente farà di tutto per non smentire le aspettative. Nel secondo dei sei tornei denominati “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo lo stop per la pandemia, che avrà luogo sul tracciato del Forest of Arden Marriott H&CC, a Birmingham in Inghilterra, saranno in gara altri quattro azzurri. Edoardo Molinari, Andrea Pavan, Guido Migliozzi e Lorenzo Scalise, già presenti nel British Masters e in cerca del miglior rendimento dopo il periodo di sosta forzata. Paratore, in ottima ... Leggi su sportfair

