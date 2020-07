Godo Sostanza Italiana, il food delivery di qualità sbarca anche in Costa Smeralda (Di mercoledì 29 luglio 2020) Godo Sostanza Italiana sbarca in Costa Smeralda, nella magica cornice di Poltu Quatu. Il food delivery di qualità, dopo Londra e Milano, apre la stagione in Sardegna con piatti freschi, dal profumo di mare. Di seguito il piccolo menù dedicato al delivery: - Tartare di tonno e guacamole - Insalata di patate, gamberi e bottarga - Malloreddus freddi con pomodorini, tonno e mozzarella - Fregola ai frutti di mare (gamberi, cozze, vongole e scampi) Immancabili i due piatti della tradizione Italiana: - Parmigiana di melanzane - Lasagna tradizionale I dolci: - Tiramisù - Panna cotta fragole e basilico Godo ha stretto accordi con i maggiori operatori dare un servizio ... Leggi su liberoquotidiano

