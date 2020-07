Gli Usa ritirano dalla Germania 12mila soldati, in parte saranno ricollocati in Italia (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gli Stati Uniti ritireranno dalla Germania e riporteranno a casa 6.400 soldati, mentre ricollocheranno gli altri 5.400 in altri Paesi europei, tra cui l’Italia e il Belgio. Lo ha annunciato il Pentagono.In Italia - riporta il Wall Street Journal - dovrebbero essere dislocati due battaglioni dell’esercito e la squadriglia di caccia F-16.La decisione di ritirare 11.900 soldati americani dalla Germania risponde alle intenzioni in questo senso già annunciate dal presidente Donald Trump, che imputa a Berlino di non spendere abbastanza in difesa. Sul territorio tedesco rimarranno 25 mila soldati, mentre la maggior parte dei 5.400 che verranno ricollocati in Europa sono destinati a ... Leggi su huffingtonpost

