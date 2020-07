Gli Stati Uniti ritireranno 12mila soldati dalla Germania: circa la metà rimarranno in altri paesi europei (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il dipartimento della Difesa americano ha annunciato che ritirerà 12mila soldati attualmente dispiegati in Germania: di questi, 6.400 torneranno negli Stati Uniti e 5.600 rimarranno in Europa, ma in altri paesi. È un’operazione che costerà diversi miliardi di dollari e Leggi su ilpost

Mov5Stelle : In Sardegna la legge SalvaImprese vale solo per gli amici di Solinas e della sua maggioranza. Come hanno denunciat… - sandrogozi : L'#Ue non deve dare fondi a Paesi autoritari. Questo vale per Paesi in via di sviluppo o i paesi candidatI all'Ue:… - renatobrunetta : Gli aiuti europei tarderanno ad arrivare, #Mes escluso perché da subito disponibile. Ecco perché per fronteggiare i… - MichiVulpi : RT @amendolaenzo: Durante il #QuestionTime a @Montecitorio ho ribadito che il Governo si batterà contro il dumping fiscale in UE a tutela d… - danydan92028121 : Test per chi arriva dall'Est solo su base volontaria...vogliamo ricordare che gli altri Stati avevano chiusi i conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati Trump sposta ad Aviano gli F16 Usa dalla Germania Corriere della Sera Facebook: TikTok attacca, "tenta di copiare nostra app, e' concorrenza sleale"

Dall'arrivo di Mayer, alla guida di TikTok , il segretario di stato Mike Pompeo ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno cercando di vietare TikTok e altre app di social media cinesi. A marzo, TikTok ...

AV PRESENTA IL "RAPPORTO ZOOMAFIA 2020". ANALIZZATI I DATI DELLE PROCURE: STABILE IL NUMERO DELLE DENUNCE...

Corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato, macellazioni clandestine e abi ...

