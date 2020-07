Giustizia: Pg Scarpinato, 'vero cambiamento può avvenire solo dentro la magistratura' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Il vero cambiamento solo avverrà dall'interno della magistratura o non avverrà". Lo ha detto il Procuratore Generale di Palermo, Roberto Scarpinato a margine della commemorazione del giudice Rocco Chinnici, ucciso dalla mafia il 29 luglio 1983, parlando del caso Palamara. E alla domanda dell'Adnkronos se il Governo sta facendo bene sul fronte della Giustizia, il magistrato che replicato: "Certamente il punto di partenza è la sfida ineludibile e una capacità di autoriforma della magistratura. In ogni caso dobbiamo verificare quali sono i progetti di legge". Leggi su iltempo

