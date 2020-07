Giustizia: Pg Scarpinato, 'politica vuole mettere museruola a magistratura' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "In una corporazione di 9 mila persone, quanti sono i magistrati in Italia, ci possono essere anche quelli che non hanno questa statura etica, ma certamente bisogna evitare che un mondo politico che da tempo ha interessi a mettere la museruola alla magistratura, così come era ai tempi di Rocco Chinnici, possa cavalcare la tigre di questo momento per raggiungere un obiettivo che è quello di subordinare la magistratura italiana al potere esecutivo. Ecco, bisogna essere lucidi e capire che cosa bisogna salvare e cosa bisogna cambiare". Lo ha detto il Procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, parlando del difficile momento che sta vivendo la magistratura, soprattutto dopo il caso Palamara. Alla domanda dell'Adnkronos se questo ... Leggi su liberoquotidiano

La guerra della mafia allo Stato: 28 anni fa la morte di Borsellino

Il 19 luglio 1992 a Palermo l’attentato in cui morirono il magistrato e la scorta. Oggi le associazioni criminali hanno modificato le strategie e sono più ramificate Come oggi, il 19 luglio di 28 anni ...

