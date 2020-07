Giulio Maceratini commemorato al Senato. Il ricordo di Gasparri, Urso e Barbaro (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’aula del Senato ha ricordato con un minuto di silenzio Giulio Maceratini, parlamentare del Msi e di An, di cui fu capogruppo a palazzo Madama, morto sabato scorso a Roma a 82 anni. Prima del minuto di raccoglimento, la presidente Elisabetta Casellati ha ricordato la figura e l’impegno politico di Maceratini. Quindi ha preso la parola Maurizio Gasparri, rievocando vari episodi della vita e della carriera politica di Maceratini. Capogruppo in Senato dal 1994 al 2001 “Vi è un episodio – ha detto Gasparri – che costituisce un ulteriore esempio della generosità di Giulio Maceratini. Era nato nel 1938 e, quindi, nel 1994 aveva cinquantasei anni, un’età non ... Leggi su secoloditalia

