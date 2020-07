Giulia de Lellis ha la febbre: i followers preoccupati pensano abbia il coronavirus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nelle ultime ore Giulia de Lellis ha avuto dei problemi di salute e anche per questo motivo è stata meno attiva sui social. Un periodo un po’ complicato per la bella influencer che ha di recente scoperto di dover subire una operazione al naso per un problema di salute che va risolto il prima possibile. Nelle ultime ore ha spiegato di aver avuto la febbre molto alta, e chi la segue, si è subito molto preoccupato visto che ammalarsi in estate è difficile. Il pensiero dei suoi followers è andato ovviamente al coronavirus. E così in migliaia le hanno chiesto come stesse per assicurarsi che non fosse stata contagiata. Giulia ieri sera ha voluto spiegare come stanno le cose. Giulia DE Lellis E IL ... Leggi su ultimenotizieflash

