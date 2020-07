Giulia De Lellis: ‘Febbre e mal di gola, ho fatto i tamponi per il Coronavirus’ (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sospiro di sollievo per Giulia De Lellis e per i suoi numerosi follower. Nei giorni scorsi l’influencer aveva fatto sapere di avere la febbre alta, motivo per cui il primo pensiero suo e di chi la segue è stato quello più tragico: il Coronavirus. Fortunatamente questo pericolo è scongiurato come fa sapere sui social la De Lellis: “Ragazzi, sto molto meglio. La febbre mi si è abbassata quindi sono uscita da questa cosa del Covid. Volevo dirvelo per farvi stare tranquilli, visto che vi siete preoccupati tantissimo. Ho fatto tutti i tamponi del caso, sapete che sono stra ipocondriaca, quindi non ho il Coronavirus. Potete stare tranquilli”. Come sta Giulia De Lellis Chi la segue sa che Giulia De ... Leggi su tvzap.kataweb

