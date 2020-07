Giulia De Lellis allarma i fan: "Ho fatto il tampone per il Coronavirus" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giulia De Lellis racconta ai suoi fan di aver trascorso alcuni giorni con febbre e mal di gola. L'influencer racconta di aver fatto il tampone per il Covid-19 e rassicura tutti su Instagram. Leggi su comingsoon

trash_italiano : Ragazzi ma perché non hanno ancora creato un programma tv con le fanbase degli artisti? Io le vedo scatenatissime e… - louiscyfere : Giulia De Lellis sparita dai social: 'Ho fatto il tampone' - icebegr : Sono a casa da sola watch me spaccare la play di mio fratello alla Giulia De Lellis - Miriam100883 : Solo a me la voce e il modo di fare di Anna ricordano la De Lellis? Solo che Giulia non mi pare proprio iena come… - CarlottaMiller_ : RT @ilgiornale: Sparita dai social per qualche ora, i fan della De Lellis sono andati nel panico ma la la verità viene svelata in una serie… -