Giulia Cavaglia foto in bikini, affascinante e ammaliante come una sirena: «Che bona!» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Capelli corti, occhi da cerbiatta e un fisico mozzafiato da fare invidia, stiamo parlando della stupenda Giulia Cavaglia. Un profilo Instagram sempre più attivo che ogni giorno regala foto spettacolari al suo pubblico. Un esempio è proprio l’ultimo scatto pubblicato dall’influencer. Una foto stupenda di Giulia a bordo piscina con un bikini azzurro, sono impazziti tutti per il suo fisico da modella. La bella influencer si è fatta conoscere partecipando a Uomini e Donne, a differenza di molte altre è stato il suo sorriso dolce a rimanere impresso nel pubblico. La sua vita privata è da un po’ sulla bocca di tutti, merito della love story con lo youtuber Francesco Sole. leggi anche l’articolo —> Naike Rivelli senza ... Leggi su urbanpost

gossipblogit : Giulia Cavaglià e Francesco Sole: è crisi? - blogtivvu : Francesco Sole e Giulia Cavaglià sarebbero ai ferri corti. Tra di loro si parla anche di una lite furibonda che li… - blogtivvu : “Lite furibonda tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole”, si sono lasciati? - aronismine : ma solo per me c’è una somiglianza tra giulia cavaglià e cristal carrington di dynasty? -