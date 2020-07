Giudice Sportivo, un solo squalificato: Kucka salta il Lecce (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo i due anticipi di ieri della 37esima giornta, il Giudice Sportivo ha diramato il consueto comunicato. L’unico giocatore squalificato è Juraj Kucka, centrocampista del Parma che salterà dunque la partita contro il Lecce chiudendo in anticipo il campionato. Nessuno squalificato invece tra le file di Inter, Napoli e Atalanta. Foto: profilo twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

FcInterNewsit : Giudice Sportivo - Barella arrivato all'ammonizione numero undici. Sesta sanzione per Conte - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: giudice sportivo, un turno di stop a Kucka Decisioni dopo gli anticipi di ieri - laziopress : COMUNICATO SERIEA: 29/07/2020 - Giudice Sportivo, Serie A TIM - Parma-Atalanta e Inter-Napoli - PisaNews : Giudice Sportivo, uno squalificato per il Frosinone - - Inter_Rompi : @barellav24 Da segnalare a ll giudice sportivo, 4 giornate di squalifica -

Ultime Notizie dalla rete : Giudice Sportivo

Giudice sportivo serie A: un turno di squalifica per Kucka. Ecco quali sono tutte le decisioni dopo le due gare di ieri Il giudice sportivo della serie A ha emesso i verdetti in relazione alle due ...Probabili formazioni Sampdoria Milan: le quote per il pronostico e le scelte dei due allenatori per la partita valida per la 37^ giornata della Serie A, squadre in campo al Luigi Ferraris. Probabili f ...