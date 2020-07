Giudice sportivo serie A: un turno di squalifica per Kucka (Di mercoledì 29 luglio 2020) . Ecco quali sono tutte le decisioni dopo le due gare di ieri Il Giudice sportivo della serie A ha emesso i verdetti in relazione alle due gare di ieri, ovvero Parma-Atalanta e Inter-Napoli. Il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata il giocatore del Parma Juraj Kucka «per comportamento scorretto nei confronti di un avversario». Non ci sono altri calciatori squalificati, nella giornata di domani verrà emesso il comunicato ufficiale con tutte le decisioni sulla penultima giornata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

