Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono di nuovo nonni: è nato Sacha, due anni dopo Marlo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giorgio Mastrota e Natalia Estrada sono diventati nonni per la seconda volta. Ad annunciarlo è stato proprio il popolare presentatore televisivo, che ha pubblicato su Instagram una foto del piccolo nipotino appena nato, con tanto di pollicione all’insù a sottolineare come anche stavolta sia andato tutto bene. Il bimbo si chiama Sacha, ed è il secondogenito di Natalia Mastrota, figlia della coppia, e del suo compagno Daniel Castillo. Nel giugno 2018 era nato il piccolo Marlo: dopo due anni, la famiglia Mastrota può quindi nuovamente festeggiare. La didascalia aggiunta da Giorgio ... Leggi su nonsolo.tv

ClarabellaBest : Leggi 'Natalia Estrada e Giorgio Mastrota nonni bis: è nato Sacha' su Mediaset Play - wdonnablog : Natalia Mastrota biografia: Figlia di Giorgio e già mamma bis - - TonyLew52432262 : Ora fara' televendite di materassi antidecupido! - clikservernet : Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis, la foto della nipotina su Instagram - Noovyis : (Giorgio Mastrota e Natalia Estrada nonni bis, la foto della nipotina su Instagram) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgio Mastrota

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...La figlia dell'ex coppia, Natalia Mastrota, ha dato alla luce il secondo figlio: dppo Marlo è nato Sacha. E la sua prima foto è con il famoso "pollicione" del nonno Natalia Estrada e Giorgio Mastrota ...