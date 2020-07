Giorgia Meloni dice che Conte si sente così potente da deridere il parlamento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Giorgia Meloni ha comunicato con furia il no di Fratelli d’Italia alla Camera sulla proroga per lo stato d’emergenza. «Forse si sente così importante e potente per poter venire qui a deridere il parlamento della Repubblica – ha detto la Meloni -. Nell’Europa che voi citate sempre, non c’è un solo Paese che abbia esteso lo stato d’emergenza. Anche in Ungheria, che la sinistra ha definito spesso una dittatura. Perché deve farlo l’Italia? Noi abbiamo una situazione sanitaria peggiore del resto d’Europa? Se è così, lo argomentate sul piano scientifico». In diretta dalla Camera dei Deputati, #FratellidItalia risponde alle comunicazioni del presidente Conte sulla ... Leggi su giornalettismo

