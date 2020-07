Giorgia Meloni denuncia: il Governo vara la nave quarantena a spese degli italiani (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Il Governo è pronto a varare una mega nave quarantena per gli immigrati che sbarcano in Italia. Costo dell’operazione: quasi 4,8 milioni di euro per 92 giorni, più di 50 mila euro al giorno, per ospitare fino a 400 persone con tanto di vitto erogato ‘in conformità ai dettami delle diverse religioni’. Capolavoro Pd-M5S: la nave quarantena politicamente corretta e a spese degli italiani”. È quanto denuncia Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Leggi su laprimapagina

