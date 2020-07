Giorgia Meloni alla Camera vi spiega che gli immigrati portano il virus ma l’emergenza non c’è (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Ma cosa state combinando? Presidente Conte è da pazzi irresponsabili” dopo “i sacrifici fatti dagli italiani per evitare il contagio, consentire a migliaia di immigrati clandestini di entrare violando i nostri confini e poi violare la quarantena. Noi non saremo conniventi con questa furia immigrazionista del governo”: il discorso di Giorgia Meloni alla Camera sullo stato di emergenza è davvero interessante perché potrebbe diventare uno splendido esempio di come spiegare il sovranismo: la leader di Fratelli d’Italia prima sostiene che non c’è alcun bisogno di prorogare lo stato di emergenza, anzi sarebbe dannoso per l’economia italiana. Poi, come se questo non costituisse una contraddizione intrinseca, nella ... Leggi su nextquotidiano

