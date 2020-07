Giochi pericolosi in maggioranza sulle commissioni parlamentari. Al Senato sacrificato Grasso: bocciato alla Giustizia (Di mercoledì 29 luglio 2020) In aula la maggioranza ha dimostrato compattezza su temi decisivi per il futuro del Paese come lo scostamento di bilancio da 25 miliardi e il piano nazionale delle riforme, con un risultato che raggiunge addirittura i livelli della prima fiducia ottenuta dall’esecutivo a settembre 2019. Ma quando si tratta di poltrone i partiti di governo sbandano. Oggi in Parlamento era previsto un altro appuntamento decisivo: cioè il rinnovo di metà legislatura delle presidenze delle commissioni parlamentari. E l’accordo tra Pd, M5s, Leu e Italia Viva non regge alla prova del voto segreto. Di mezzo ci va anche l’ex procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato Piero Grasso. Per lui era stata destinata la guida della commissione Giustizia a ... Leggi su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: Giochi pericolosi in maggioranza sulle commissioni parlamentari. Al Senato sacrificato Grasso: bocciato alla G… - erregi69 : Giochi pericolosi in maggioranza sulle commissioni parlamentari. Al Senato sacrificato Grasso: bocciato alla Giusti… - clikservernet : Giochi pericolosi in maggioranza sulle commissioni. Al Senato sacrificato Grasso: bocciato alla Giustizia - Noovyis : (Giochi pericolosi in maggioranza sulle commissioni. Al Senato sacrificato Grasso: bocciato alla Giustizia) Playhi… - g_play84 : @naccio86 @LucaBizzarri era per dire che bastano settimane per rendere i giochi pericolosi ?????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giochi pericolosi Ritirati giochi pericolosi: bolle di sapone Mood e palle per racchettoni Il Salvagente Decisivi D’Ambrosio in avvio e l’argentino nella ripresa: azzurri pericolosi ma fermati da un ottimo Handanovic

L’Atalanta chiama, l’Inter risponde. Nel duello per il secondo posto, la squadra di Conte mette un altro importante tassello. Il 2-0 al Napoli, firmato da D’Ambrosio e Lautaro, arriva al termine di un ...

Doppia preferenza, Fitto “In atto un pericoloso gioco politico – elettorale”

Bari, 29 luglio 2020. “In Puglia sul tema della legge elettorale relativamente alla parità di genere si sta consumando un pericoloso gioco politico-elettorale che mette a rischio la tenuta democratica ...

L’Atalanta chiama, l’Inter risponde. Nel duello per il secondo posto, la squadra di Conte mette un altro importante tassello. Il 2-0 al Napoli, firmato da D’Ambrosio e Lautaro, arriva al termine di un ...Bari, 29 luglio 2020. “In Puglia sul tema della legge elettorale relativamente alla parità di genere si sta consumando un pericoloso gioco politico-elettorale che mette a rischio la tenuta democratica ...