Gianluca Grignani lasciato dalla moglie, tutto smentito dai legali del cantante (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gianluca Grignani, notizie false in rete, ecco tutta la verità Gianluca Grignani non ha ancora rilasciato dichiarazioni che hanno a che fare con la fine del suo matrimonio con Francesca dell’Olio. Secondo le prime indiscrezioni in rete il rapporto sarebbe giunto al termine. Tra i due prima o durante la quarantena c’è stata una crisi irreversibile dopo ormai 17 anni di matrimonio. Hanno insieme quattro figli, ma qualche mese fa è stata proprio lei a mettere il punto alla relazione. Così già da 3 mesi vivono separati, lui lavora al nuovo disco che uscirà tra pochissimo, lei sta portando avanti la sua vita. Questo è ciò che si è recentemente letto. Nessuno dei due è mai intervenuto sulla questione per negare o affermare. ... Leggi su kontrokultura

