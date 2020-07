Giallo nel Vesuviano: giovane trovato senza vita in auto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPollena Trocchia (Na) – Giallo alle pendici del Vesuvio, trovato in auto giovane senza vita, sul sedile c’era una pistola. Dramma a Pollena Trocchia, comune del Vesuviano, dove è stato rinvenuto in via Vasca Cozzolino, nei pressi della pista ciclabile, il corpo di un giovane. Stando alle testimonianze dei residenti della zona sul sedile della sua auto sarebbe stata ritrovata una pistola. Al momento sul posto sono presenti i militari dell’Arma e i sanitari del 118. L’ipotesi del suicidio sembra quella più accreditata, ma non si escludono altre piste. Il giovane potrebbe aver perso la vita anche a causa di un malore. Mentre la sua ... Leggi su anteprima24

