Ghost of Tsushima elogiato da Toshihiro Nagoshi di Yakuza | ' è fantastico'

Il director dietro l'amatissima serie Yakuza di SEGA, Toshihiro Nagoshi, ha elogiato Ghost of Tsushima, il titolo samurai esclusivo per PS4 sviluppato da Sucker Punch Productions. Parlando in una recente diretta streaming, Nagoshi-san ha parlato del successo del gioco."Ad essere onesti, noi giapponesi abbiamo perso un'occasione. Onestamente, penso che sia un gioco che dovrebbe essere realizzato in Giappone. La modalità Kurosawa non cambia semplicemente il colore in bianco e nero, ma ha un approccio più tecnico modificando correttamente il numero di fotogrammi con quello dei vecchi film"."Gli stranieri che solleticano la fantasia dei giapponesi più dei giapponesi sono...piuttosto sorprendenti, no?" ha dichiarato Nagoshi.

