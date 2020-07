Germania, Sale L’Ansia per Seconda Ondata: 684 Nuovi Casi in 24 Ore (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Potrebbe essere l’inizio di una Seconda Ondata”: ha detto il direttore dell’Istituto Robert Koch, Lothar Wieler, molto preoccupato per i dati emersi. Ripiomba nel terrore la Germania, sono stati 684 i Nuovi Casi registrati nelle ultime ore, secondo alcuni esperti potrebbe già trattarsi di una Seconda Ondata del virus. A comunicarlo è stato il direttore dell’Istituto Robert Koch (Rki), Lothar Wieler, il quale racconta di essere particolarmente allarmato dai dati emersi negli ultimi giorni. “Siamo nel mezzo di un rapido sviluppo della pandemia. Non sappiamo ancora se questo sia l’inizio di una Seconda Ondata, ma naturalmente potrebbe esserlo. Sono ottimista: se ... Leggi su youreduaction

