Geloso per le vacanze da sola: la uccide a coltellate (Di mercoledì 29 luglio 2020) Redazione L'uomo si è poi gettato dal balcone. I vicini: "Era terrorizzato dal Covid, non usciva da mesi" Tramortita, forse con un martello, poi finita a coltellate. Indagini serrate a Portici dove Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, lunedì sera alle 20 è stata trafitta da più coltellate inflitte dal compagno Giovanni Fabbrocino, 65 anni, che poi si è suicidato lanciandosi dal balcone nel vuoto. L'omicidio-suicidio è avvenuto in via Libertà, all'altezza del civico 216, dove è stata ritrovata l'arma usata dall'assassino, un coltello da cucina, di quelli a lama grossa che si usano per tagliare il pane. Sul posto sono arrivati i carabinieri della locale stazione, quelli del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, insieme ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che ... Leggi su ilgiornale

Trump 'geloso' di Fauci,"io non piaccio a nessuno"

"Lui vanta alti tassi di approvazione. Quindi perché io e l'amministrazione sul virus non abbiamo alti tassi di approvazione?", lamenta il presidente durante un briefing sul coronavirus ...

Auguri a Gildo Farinelli, il re della musica a Valenza: 70 anni sempre sulla cresta dell’onda

VALENZA – Basta il nome, Gildo, perché c’è solo una persona come lui, granitico monumento musicale della provincia. Occhi celesti, cuffie sempre a portata di mano, la musica nel cuore. Gildo Farinelli ...

