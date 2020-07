Gb, accordo con Sanofi e Gsk per 60 mln dosi vaccino (Di mercoledì 29 luglio 2020) ANSA, - LONDRA, 29 LUG - Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline, Gsk, per la fornitura di 60 milioni di dosi di ... Leggi su corrieredellosport

Gb, accordo con Sanofi e Gsk per produrre 60 milioni di dosi di vaccino

Il governo di Londra ha siglato un accordo con il gruppo farmaceutico francese Sanofi e quello britannico GlaxoSmithKline (Gsk) per la fornitura di 60 milioni di dosi di vaccino contro il coronavirus.

